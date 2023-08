Pietrafitta, un defibrillatore al Monastero donato dall’ANCRI

PIETRAFTTA – La consegna è avvenuta mercoledì dopo la Santa Messa a Don Antonino. L’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica – Sezione di Cosenza, intitolata al “Cav. Uff. Mario Metallo” ha donato al Monastero di Pietrafitta l’importante dispositivo salvavita.

L’associazione era rappresentata dal presidente, Uff. Angelo Cosentino e dal Cav. Pasquale Giardino, responsabile del Cerimoniale e servizio Stampa, unitamente all’associazione “L’Albero dei Sorrisi”, rappresenta dal Presidente Giuseppe Veltri e dal vice presidente Emilia Pietramala.

Il momento della consegna è stato molto emozionante, davanti a tanti fedeli che hanno espresso grande felicità, e apprezzato con gioia ed entusiasmo il prezioso dono per un monastero, quella di Pietrafitta, immerso in un enorme parco verde che da oggi può essere considerato in tutta la sua area, come cardioprotetto, a beneficio dell’intera comunità pietrafittese.