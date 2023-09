Pianette di Rovito: due serate tra musica, moda e gusto per chiudere l’estate

ROVITO (CS) – Una festa che non perde di vista i principi fondatori dell’Associazione ovvero, promuovere iniziative culturali e sociali per la crescita socio-economica del comune, e contribuire a mantenere alta l’immagine della comunità. “Pianette in Festa” si svolgerà in due serate, che avranno inizio lunedì 25 settembre alle ore 21:30, presso il piazzale della palestra comunale di Pianette di Rovito con lo spettacolo musicale dei Taranta Sound.

Per concludere nel migliore dei modi l’estate, martedì 26, alle ore 21:30, sempre presso il piazzale della palestra l’Associazione ha invitato l’Accademia di moda New Style di Cosenza per una sfilata di moda. A seguire lo spettacolo di Cecè Barretta con il suo tour 2023 “A Terra Mia”.

L’Associazione “Il Futuro” invita tutti a partecipare a questo evento che saluta l’Estate con gioia e folklore. All’interno dell’Area Concerti gli spettatori troveranno spazi food & beverage.