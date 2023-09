Pestaggio a Cassano Ionio, in manette tutti gli aggressori

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre persone, di età compresa tra i 27 e i 21 anni, ritenuti responsabili della brutale aggressione e del pestaggio di un 38enne, avvenuto in pieno giorno lo scorso 13 settembre nella frazione Lauropoli. Il violento pestaggio, in via Paolo Borsellino, era stato messo in atto intorno alle 13:30. La vittima aveva riportato gravi lesioni ed estesi traumi a C.F., rendendo necessario il trasporto del ferito in elisoccorso presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Immediate le indagini dei carabinieri, i quali, coordinati dalla Procura di Castrovillari, in meno di quarantotto ore, hanno individuato, identificato, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto i tre materiali esecutori dell’aggressione.

Si tratta di P.L., 27enne di Sibari; R.K. di 26 anni, originario di Sibari ma residente a Trebisacce e C.S. ventunenne di Trebisacce, tutti già noti alle forze di polizia.

L’attività intrapresa dai militari ha consentito dunque di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta dei tre in relazione ai reati contestatogli, per i quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati in un violento pestaggio che ha cagionati gravi lesioni personali, anche permanenti, al 38enne aggredito.