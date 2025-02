Per la prima volta in Italia Poste gestirà il servizio di tesoreria di una Provincia: quella di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – È la prima volta, in Italia, che viene siglata la convenzione per il servizio di tesoreria tra Poste Italiane e una Provincia. Si tratta della Provincia di Cosenza, che ha assegnato a Poste, per i prossimi tre anni, il servizio di tesoreria dell’ente.

Nei Comuni fino a 100.000 abitanti, nelle Province e Città Metropolitane fino a un milione di abitanti, Poste Italiane può partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria. Svolto in partnership con Cassa Depositi e Prestiti, il servizio riguarda non solo l’Anticipazione di Tesoreria (L.488/1998) ma presenta anche altri vantaggi, tra cui la disponibilità di un ufficio postale di radicamento per tutte le attività che si svolgono in presenza e l’accesso all’intera rete di uffici postali in circolarità per le attività di incasso e pagamento. Ulteriori vantaggi dell’offerta, a beneficio dell’ente affidatario, sono la disponibilità dell’Internet Banking BPIOL, BancoPosta Impresa online, ma anche l’assistenza che prevede l’opportunità di interfacciarsi con un referente dedicato, altamente specializzato, pronto a rispondere a qualunque esigenza riducendo così tempi e costi di gestione.

La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione di affidare il servizio di tesoreria a Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, una scelta peraltro motivata dalla solidità e dall’affidabilità di queste istituzioni, che possono garantire un servizio di alta qualità e sicurezza nella gestione delle risorse finanziarie dell’Ente: «La decisione di affidare i servizi connessi alla tesoreria a Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un passo importante per la nostra Provincia. Siamo orgogliosi di valorizzare il sistema pubblico, scegliendo partner che sono espressione dello Stato italiano».

«Questa convenzione – ha aggiunto ancora la Succurro – non solo garantirà una gestione finanziaria efficiente e sicura, ma contribuirà anche a rafforzare il legame tra le istituzioni pubbliche e a promuovere un’economia locale sostenibile. Siamo convinti che attraverso questa collaborazione potremo offrire servizi migliori ai nostri cittadini e investire in progetti che abbiano un impatto positivo sul nostro territorio». Il servizio di Tesoreria è una grande opportunità per gli Enti Locali e conferma, ancora una volta, la vicinanza di Poste Italiane al territorio e l’attenzione che l’azienda rivolge alle esigenze delle comunità e delle istituzioni locali.