Pedivigliano, scontro tra autocarro e veicolo: un ferito. Strada chiusa

PEDIVIGLIANO (CS) – La strada statale 616 “Di Pedivigliano” è temporaneamente chiusa, in direzione Colosimi, a causa di un incidente nel territorio di Pedivigliano, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un autocarro e un veicolo leggero, provocando il ferimento di una persona.

+++AGGIORNAMENTO ORE 16:20+++

RIAPERTA LA SS616 ‘DI PEDIVIGLIANO’, IN PROVINCIA DI COSENZA.

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.