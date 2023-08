Pd Cosenza, senatore Fina alla festa dell’Unità a Spezzano Sila: «segnale importante»

COSENZA – Arriverà oggi pomeriggio a Cosenza il senatore Michele Fina, Tesoriere nazionale del Partito democratico. Fina incontrerà prima i vertici della Federazione provinciale nel capoluogo e poi raggiungerà la località di Spezzano Sila per partecipare alla Festa de l’Unità dove prenderà la parola sul tema del Salario Minimo alla presenza del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e del segretario regionale PD, il senatore Nicola Irto. Fra i partecipanti al dibattito anche il dirigente Dem Carlo Guccione, le componenti della Segreteria regionale Anna Pittelli e Francesca Dorato, oltre al dirigente del PD Milanese Ludovico Manzoni che modererà il dibattito.

La presenza del tesoriere, rappresentante legale del Partito e fra i massimi vertici nazionale dello stesso, testimonia l’attenzione della Segreteria nazionale alla Provincia di Cosenza. In tre mesi dopo la visita del Responsabile nazionale PD Mezzogiorno, il Deputato Marco Sarracino, e della visita del Responsabile nazionale PD Economia PD, il Senatore Antonio Misiani, l’esecutivo nazionale di Elly Schlein torna a Cosenza per ripartire con forza a costruire una grande alternativa alla destra che governa a Roma e in Calabria.

La Festa de l’Unità, organizzata dal Segretario di circolo Giuseppe Fulci e dal Sindaco e dirigente Dem Salvatore Monaco, insieme al contributo del Resp. organizzazione provinciale Giuseppe Mazzuca, vedrà inoltre un altro prestigiosissimo contributo, quello del vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che affronterà il tema della rappresentanza del Mezzogiorno in vista delle prossime elezioni europee 2023 insieme ad Enza Bruno Bossio della Direzione nazionale del PD, di Giuseppe Giudiceandrea Portavoce Provinciale Pd e del Segretario PD Cosenza Vittorio Pecoraro.