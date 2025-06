Paura sull’Autostrada A2: auto divorata dalle fiamme tra Tarsia e Altomonte. Nessun ferito

- Advertisement -

COSENZA – Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito per un’auto che ha preso fuoco mentre percorreva l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord tra gli svincoli di Tarsia e Altomonte. Il conducente ha avuto la prontezza di fermare subito il veicolo sulla corsia di emergenza e scendere dall’auto che in poco tempo è stata avvolta dalle fiamme, sprigionando anche una densa colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari che hanno spento le fiamme, anche se l’auto è andato quasi completamente distrutto. Per quanto riguarda la viabilità: rallentamenti vengono segnalati nella zona dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza. Sul posto anche squadre dell’Anas e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso