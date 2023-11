Paura sulla strada statale 107: auto in fiamme esplode a Paola

COSENZA – Un incendio choc che poteva avere conseguenze tragiche. Un’automobile ha preso fuoco sulla strada statale 107 Silana Crotonese, questo pomeriggio, nei pressi dell’agriturismo La Palombara, sul bivio per la vecchia strada di Paola. L’auto stava viaggiando verso Cosenza quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, riuscendo ad uscire dal mezzo prima che questo esplodesse. Un video girato da alcuni passanti mostra il momento in cui l’auto viene travolta dalle fiamme per poi esplodere improvvisamente. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

