Paura sulla Statale 18, camion si ribalta a Santa Maria del Cedro: ferito il conducente

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un camion finisce contro un albero e si ribalta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 18, a Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. Nell’impatto, per cause ancora da accertare, il mezzo pesante si è ribaltato sulla strada subendo gravi danni e il conducente, rimasto ferito, è trasportato in ospedale per le cure sanitarie del caso. Secondo quanto si apprende, fortunatamente le sue condizioni pare non siano critiche.

Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri per gestire la viabilità e per accertare la dinamica dell’incidente. Il traffico sulla statale 18 al momento sta subendo rallentamenti in quanto la viabilità è limitata in entrambe le direzioni.