Paura sulla statale 107, scontro tra moto e auto a Spezzano della Sila: un ferito

L’impatto è stato violento: ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato a terra riportando diverse ferite

COSENZA – Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio del comune di Spezzano della Sila, in corrispondenza di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione, una moto e un’automobile si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento: ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito. Dopo le valutazioni iniziali, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cosenza per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrerebbero fortunatamente gravi. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico.

