Paura sulla statale 107, auto si ribalta tra Rende e San Fili: ferito il conducente

COSENZA – Attimi di paura nel tardo pomeriggio per l’incidente stradale verificatosi sulla statale 107 Silana Crotonese tra Rende e San Fili, direzione Paola. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata sulla sede stradale ma, fortunatamente, il conducente, un uomo di 65 anni, è rimasto lievemente ferito. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il sito e l’ambulanza, intervenuta per soccorrere il malcapitato e trasportarlo all’ospedale di Cosenza. Per i rilievi e la gestione del traffico, gli agenti della Polizia Municipale di Rende con una pattuglia agli ordini del Comandante Dott. Ferraro e composta dagli Istruttori di PL Bartucci- Rizzo.

