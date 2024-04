Paura sulla A2: auto sbanda e si ribalta oltre la carreggiata, donna incinta trasportata a Cosenza

MORMANNO (CS) – È accaduto tutto intorno alle 12:30 di oggi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, poche centinaia di metri dopo lo svincolo di Mormanno in direzione Nord. Una Fiat 500 sul quale viaggiava una coppia (residente in Lucania), per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato ha letteralmente saltato il guardrail finendo capovolta in un terreno ai bordi della carreggiata in direzione Nord. Entrambi gli occupanti sono rimasti feriti a seguito della violenta carambola: lui lievemente, mentre a destare maggiore preoccupazione la donna, incinta, che dopo l’intervento del 118 è stata trasportata Cosenza in eliambulanza per le cure del caso.

La corsia nord della A2 è rimasta prima bloccata, anche per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso, poi il transito è ripreso lentamente mentre sul posto operavano le squadre dell’Anas, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e una pattuglia della Polizia stradale.