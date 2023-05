Paura sul fiume Lao, 17enne dispersa mentre fa rafting. Altri 39 giovani da evacuare

LAINO BORGO (CS) – Attimi di paura per una scolaresca tra i 17 e 18 anni che nel pomeriggio stavano praticano rafting, sul fiume Lao, nel comune di Laino Borgo, quando una ragazza di 17 anni è stata sbalzata fuori dal gommone a causa delle acque del fiume ingrossate. Da quel momento la giovane, che fa parte di una scolaresca del reggino, risulta dispersa. Altri tre ragazzi, finiti in acqua anche loro, sono stati recuperati. Gli studenti stavano partecipando ad gita scolastica. A lanciare l’allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi.

Il soccorso alpino ha evacuato gli altri 39 ragazzi che si trovavano in una zona particolarmente impervia e scivolosa portandoli in luogo sicuro. Tra loro un ferito lieve alla caviglia che prontamente è stato sottoposto a cure mediche.

Ricerche dalla 17enne anche con elicottero

Sul posto il Nucleo Speleo alpino fluviale, la squadra del soccorso alpino Calabria, i tecnici alpini del soccorso alpino Calabria della stazione Pollino. In arrivo anche l’elicottero dell’aeronautica ell’84° CSAR di Gioia del Colle con a bordo un Tecnico di Elisoccorso per sorvolare il fiume Lao in direzione mare. Sul posto è presente anche la squadra forre del CNSAS Calabria e i Carabinieri.

Sul posto anche i vigili del fuoco

Alle ricerche tanno partecipando anche squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari e Rende con supporto di personale Speleo Alpino Fluviale. Attualmente squadre Speleo Alpino Fluviali dei vigili del fuoco stanno perlustrando con due gommoni il tratto del fiume percorso dai ragazzi mentre squadre di terra sta raggiungendo il rimanente della comitiva rimasta bloccata sulla riva del fiume per trasferirla in zona sicura.

(In aggiornamento)