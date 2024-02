Paura in galleria: furgone distrutto dalle fiamme sulla Statale 107 a San Pietro in Guarano

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Paura in galleria per un furgone avvolto e distrutto dalle fiamme lungo la Statale 107, poco dopo il bivio per San Pietro in Guarano in Sila. Le fiamme, la cui origine è in corso di accertamento, hanno avvolto e in poco tempo distrutto il mezzo che stava percorrendo la galleria “Ventulilla” tra il chilometro 10,291 km, poco poco dopo l’incrocio per San Pietro in Guarano, e il chilometro 2,063.

Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito con gli occupanti del mezzo incendiato riusciti a scendere in tempo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme mentre la viabilità (al momento si transita su una sola corsia di marcia) è gestita da personale dell’Anas della Polizia stradale.