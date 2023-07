Paura ad Amantea: uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bombola di gas

AMANTEA (CS) – Attimi di paura ad Amantea, comune sulla costa tirrenica cosentina. Un uomo di 60 anni si è barricato nel suo appartamento, in via Firenze, minacciando di far esplodere una bombola del gas, mettendo in pericolo una palazzina di quattro piani.

Sul posto i carabinieri e il 118. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe un soggetto vulnerabile affetto da problemi mentali. I carabinieri hanno fatto sgomberare preventivamente l’intero stabile. Per fortuna l’uomo si è tranquillizzato, desistendo dal suo intento grazie ad un lungo colloquio con un amico durata circa 3 ore con un amico. Il 60enne si trova ora all’ospedale di Cetraro.