Paura ad Acri per un incidente in pieno centro, auto si ribalta: ferite due donne

Il sinistro ha coinvolto due auto, due Fiat Panda. Una delle due a seguito del forte impatto avvenuto all’incrocio tra Via Enrico Fermi e Via Enrico Berlinguer si è capovolta. Le donne pare non abbiamo riportato ferite gravi

F.B.
F.B.
ACRI (CS) – Questa mattina, ad Acri, in pieno centro cittadino si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, due Fiat Panda. Una delle due a seguito del forte impatto avvenuto all’incrocio tra Via Enrico Fermi e Via Enrico Berlinguer si è capovolta. Alla guida delle vetture c’erano due donne, trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso ma a quanto si apprende non presenterebbero ferite gravi.

Sul posto i carabineiri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso che permetteranno di chiarire la dinamica dell’incidente e anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acri, guidati dal caporeparto Angelo De Marco, che hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. A seguito dell’impatto ci sono stati rallentamenti al traffico nella zona dell’incrocio.

F.B.
