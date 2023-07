Paura ad Acri: cade dalla scala mentre tinteggia una parete, interviene l’elisoccorso

ACRI (CS) – L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.00 in una palazzina di via Buonarroti. Secondo quanto ricostruito un 40enne stava effettuando lavori di tinteggiatura ad una parete di un’abitazione quando, per causa in corso d’accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala, sbattendo sul davanzale di una finestra.

Alcune persone che erano con lui hanno subito allertato i soccorsi dopo essersi resi conto che, a causa della caduto, l’uomo aveva perso conoscenza. Sul posto, in piazza Purgatorio, è stato fatto atterrare l’elisoccorso che ha provveduto a trasferirlo in ospedale a Cosenza anche se, secondo i primi riscontri, non sarebbe in pericolo di vita.