TORTORA (CS) – Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri per animali ed un albergo ristorante. La struttura ricettiva ha subito lievi danni esterni, con le fiamme che hanno danneggiato una tettoia in legno e bruciato alcuni alberi presenti nel giardino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Particolarmente difficile l’accesso con i mezzi a causa delle strette stradine del centro storico di Tortora.
Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel, distrutti alcuni ettari di vegetazione
Particolarmente difficile l'accesso con i mezzi a causa delle strette stradine del centro storico di Tortora, nel Cosentino
