Paura a Torano, lite tra due ventenni: uno spara con un fucile, ferite dalle schegge 5 persone

TORANO CASTELLO (CS) – Paura a Torano Castello, in provincia di Cosenza, ieri sera. Una lite tra due giovanni ventenni è sfociata in una sparatoria. Uno dei due ha imbracciato un fucile da caccia, calibro 12, sparando contro l’avversario con l’intento di intimidirlo, ferendolo al polpaccio. Nella colluttazione, però, anche altri quattro presenti sono rimasti feriti a causa delle schegge dei bossoli rimbalzati sull’asfalto. I malcapitati, fortunatamente feriti in maniera lieve, hanno ricevuto le cure sanitarie all’ospedale di Cosenza.

Sono in corso le indagini dei carabinieri capitanate dal comandante Tenente Colonnello Esposito per capire quale sia stata la causa che abbia fatto scaturire la violenza del gesto.