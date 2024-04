Paura a Spezzano Albanese, fiamme un magazzino: madre e figlia messe in salvo dai vigili del fuoco

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Potrebbe essere stato un corto circuito la causa dell‘incendio divampato oggi a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, all’interno di un magazzino di un piccolo stabile a un piano in via Mortati. Le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto il locale al piano terra, stavano per interessare anche il primo piano dove si trovavano un’anziana con la figlia. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, arrivati con due squadre del distaccamento di Castrovillari e di Rende.

Grazie all’ausilio di un’autoscala arrivata da una squadra del distaccamento di Rossano, i vigili del fuoco sono riusciti a soccorrere le due donne rimaste bloccate e fatte scendere dal balcone primo piano, in quando le scale interne dello stabile erano invase dal fumo e dal calore. Le due donne sono state soccorse anche dal 118 arrivato sul posto. Tutte e due sono in buono stato di salute a parte la grande paura. Le fiamme, oltre ad aver divorato il magazzino e tutto ciò che era presente, hanno annerito anche le pareti esterne dell’abitazione. L’accesso al magazzino ed all’abitazione sovrastante, in via precauzionale è stato interdetto in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.