Paura a Spezzano Albanese, due auto divorate dalle fiamme in pieno centro. Indagini in corso

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Due auto, una Fiat Seicento e una Fiat Punto, sono andate a fuoco nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Spezzano Albanese. È accaduto intorno alle 15:30 in via Giovanni Gentile quando, alcuni residenti, hanno lanciato l’allarme alla vista del fuoco e del fumo nero e denso.

Le auto si trovavano, infatti, parcheggiate lungo la pubblica via davanti una palazzina che ha riportato anche alcuni danni a causa del fuoco e del fumo nero. I primi interventi sono stati portati dai volontari del settore antincendio della Protezione Civile che hanno fatto evacuare la palazzina che si trovava proprio davanti le due auto.

In poco tempo sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini e tutti i rilievi del caso per chiarire l’origine dell’incendio. Rogo che sarebbe partito dalla Seicento per poi propagarsi anche all’altra vettura parcheggiata dietro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.