Paura a Rossano, camion in fiamme con un carico di detersivi: l’autista si salva

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un camion carico di detersivi è improvvisamente andato in fiamme (foto “Il Pittulo) questa mattina, su Viale Luca De Rosis a Rossano. Tanta la paura tra i residenti per un vasto rogo da cui si è sprigionata una grossa nube di fumo ma sopratutto preoccupazione per il materiale infiammabile che il mezzo trasportava.

Fortunatamente l’autista è uscito ad abbandonare in tempo il veicolo, uscendone illeso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre i vigili urbani hanno gestito la viabilità, facendo defluire il traffico urbano nella zona dell’incidente. Le indagini dovranno appurare la causa che ha scatenato le fiamme.