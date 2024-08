Paura a Lungro per il maltempo, violenta bomba d’acqua: fango e detriti invadono le strade

LUNGRO (CS) – “Il nostro amato paese è stato colpito dalla tarda mattinata di oggi da una intensa bomba d’acqua che ha trasformato in breve tempo le strade in vere e proprie cascate di fango, invadendo la gjitonia (località) Brego e il centro storico. La forza dell’acqua del nubifragio ha portato via detriti, alberi e massi, causando danni alle vie principali. Fortunatamente nessun cittadino è rimasto ferito e non si registrano danni importanti”. Così riporta in una nota l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Carmine Ferraro, l’assessore Domenico Capalbo, la Presidente del Consiglio Valentina Pastena, che insieme ai Vigili del Fuoco, si è subito attivata per dare supporto alla popolazione.

Un fortissimo ringraziamento va ai volontari della Protezione Civile Pollino H24, coordinati da Francesco Borrescio, ai volontari della Protezione Civile “Aquile del Pollino” di

Frascineto e ai Volontari Civici Comunali, coordinati dalla consigliera Maria Betty

Blumetti, ai dipendenti comunali Vittorio Provenzano e Salvatore Corduano e all’agente di

Polizia Locale Antonio Pignata per il loro impegno in queste ore difficili riuscendo a

intervenire prontamente per garantire la sicurezza di tutti. Con l’ordinanza 27/2024, è stata disposta la chiusura di alcuni tratti di Via Sant’Elia, Via Brego e Via Cattedrale per garantire la sicurezza di tutti e abbiamo già avviato i primi interventi di pulizia e messa in sicurezza. Ringraziamo la Provincia di Cosenza, nella persona della Presidente Rosaria Succurro, per la vicinanza e il supporto e i tanti sindaci per la solidarietà. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini che, con coraggio e dedizione, in modo spontaneo e altruistico stanno lavorando senza sosta per riportare la normalità nel nostro paese.