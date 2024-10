Paterno: concluso il progetto “Across the universe: viaggio nel cosmo delle identità”

PATERNO CALABRO (CS) – “Across the Universe: viaggio nel cosmo delle identità” è il progetto che l’Associazione Donneincammino APS ha proposto, per rispondere ai nuovi bisogni sociali che si sono venuti a determinare durante la pandemia favorendo l’emersione e lo sviluppo della creatività giovanile, organizzando una agorà per sperimentale di peer-education, partecipazione e impegno sociale.

Attraverso tre cicli di 3 incontri, il progetto ha promosso nei giovani di età compresa tra i 15 e 34 anni, lo sviluppo di una coscienza civile e democratica nonché proposto occasione di potenziamento della propria personalità, al fine di acuirne forza e resiliente rispetto alle vulnerabilità della vita.

Il laboratorio

Ha preso avvio con un intervento di monitoraggio iniziale sullo stato di conoscenza del problema violenza di genere, dalle molestie al femminicidio, attraverso la somministrazione di un questionario digitale Ogni ciclo di incontri ha coinvolto 20 destinatari. Gli incontri si sono svolti presso la sede del Museo all’Aperto di Progetto Paterno. Inoltre, grazie alla rete territoriale delle realtà partner (Centro Studi Arti Contemporanee G. Labrosciano, Parco d’Arte Alt Art, Green Project, Associazione Alt Art) sono stati coinvolti partecipanti provenienti anche dai Comuni di Mangone, Cosenza, Rende, Grimaldi.

Il programma degli incontri, tenuti dalla presidente Maria Campolo e gli psicologi Deborah Vizza e Andrea Laderchi, hanno riguardato temi quali “Cosa sono gli stereotipi o ruoli di genere?”, “Come possono condizionare la nostra vita quotidiana e le nostre scelte?”, “Cos’è la discriminazione di genere e perché parliamo di sistema patriarcale?” e “La violenza di genere tra adolescenti”. Creare relazioni positive con gli altri e le altre. Ha corredo di ogni incontro è stata svolta un’attività laboratoriale legata a letture e visione di documentari tematici.

Il progetto è stato sostenuto dal fondo politiche giovanili promosso da Regione Calabria settore politiche giovanili e sport – pari opportunità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.