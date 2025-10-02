Paterno Calabro, il Prefetto sospende il Consiglio comunale e nomina un commissario

- Advertisement -

PATERNO CALABRO (CS) – Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha firmato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Paterno Calabro, a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, rassegnate lo scorso 30 settembre e immediatamente acquisite al protocollo dell’Ente. Le dimissioni hanno determinato la decadenza automatica dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), punto 3) del Decreto Legislativo 267/2000, che prevede lo scioglimento del Consiglio in caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti.

A fronte della grave e urgente necessità di garantire la continuità amministrativa e il corretto funzionamento dell’Ente, il Prefetto ha nominato la dottoressa Antonella Regio, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cosenza, quale commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune. Alla dottoressa Regio sono stati conferiti tutti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, in attesa dei provvedimenti di scioglimento definitivi e della successiva indizione di nuove elezioni.