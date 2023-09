Passerella nel borgo, il centro storico di Magli si veste d’eleganza

CASALI DEL MANCO (CS) – A Magli arriva “Passerella nel borgo”, un’iniziativa promossa dall’Associazione C-siamo Aps, patrocinata del Comune di Casali del Manco per valorizzare il paese antico. La manifestazione in programma domani, venerdì 29 settembre dalle 19, ha l’obiettivo di far conoscere il borgo, le sue antiche mura, la resilienza di chi ha deciso di restare e al contempo vestirlo di glamour. Nel rione che costeggia il duomo dedicato a Sant’Elia Profeta, una passerella elegante attraverserà i sampietrini su cui sfileranno le collezioni di Luigia Granata, i cui capi raffinati narrano la Calabria, la stilista identitaria, pluripremiata in Italia e all’estero, ha riservato per la serata una sorpresa che vuole essere omaggio a Magli.

In passerella sfileranno inoltre le creazioni originali di Nannina Fashion Tour di Katia Oliva, imprenditrice di successo e fondatrice di Fatto in Calabria, associazione che premierà per l’occasione, le eccellenze del territorio. Venti le modelle, non professioniste, bellezze casaline, che hanno sposato la mission della manifestazione e daranno il loro contributo per promuovere la storica location.

Non mancherà la musica con il trio acustico Hosteria di Giò. Formazione caratterizzata dalla ricerca musicale sulla musica popolare calabrese. L’iniziativa prevede inoltre uno spazio dedicato all’arte in una collettiva degli artisti: Franco Ferraro, Carlo Furgiuele, Vito Scrivano e Amelia Mancuso, nonché una mostra fotografica a cura di Francesco Caruso.

“Una proposta originale– spiega la presidente di C-siamo Aps, Concetta Carravetta – che continua nel solco dell’impegno dell’associazione nella valorizzazione del borgo. Far vivere e riscoprire i luoghi, dare spazio alle espressioni creative che rispecchiano l’oggi, armonizzare le sensibilità lasciando sullo sfondo le millenarie mura del paese è dare significato al presente e al passato, creando una dimensione – conclude -che va oltre il tempo”.