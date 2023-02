Partono i festeggiamenti del Carnevale di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Il conto alla rovescia è terminato e dopo tre anni, caratterizzati da una versione ridotta, torna il Carnevale di Castrovillari, giunto alla 65esima edizione.

Per tutti, infatti, il Carnevale inizierà domenica prossima, ovvero il 19 febbraio. A Castrovillari non è così perché la famosa kermesse della città del Pollino, una delle più importanti a livello nazionale, prenderà il via, infatti, nella giornata di oggi. Un ricco programma fatto di spettacoli, musica, gastronomia e, soprattutto, tanto colore. Un’edizione importante, come detto, quella del ritorno alla normalità dopo tre edizioni inevitabilmente caratterizzate dall’emergenza covid.

Tanti gli appuntamenti: l’incoronazione di Re Carnevale in programma il “giovedì grasso”, giornata caratterizzata dalla tradizione e dalla gastronomia. E poi lo spazio dedicato ai bambini, domenica mattina, con la “Parata della gioia” e le attese sfilate della domenica e del martedì pomeriggio. Attesi migliaia di visitatori per un evento divenuto un punto di riferimento per l’intero territorio e, in generale, per tutta la regione.