Parte da Celico la prima Comunità energetica rinnovabile. Il progetto approvato dalla Corte dei Conti

- Advertisement -

CELICO – Via libera al Com-È-Caelestia. Dopo aver costituito la prima comunità energetica rinnovabile, una delle prime in Calabria, l’Amministrazione comunale di Celico, guidata dal sindaco Matteo Lettieri, incassa una ulteriore notizia positiva che arriva direttamente dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Calabria, la quale ha valutato positivamente l’atto deliberativo del Comune presilano, validando per l’appunto il progetto Com-È-Caelestia, Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che rappresenta un modello innovativo di autoproduzione di energia pulita, basato sulla condivisione di impianti fotovoltaici e tecnologie avanzate.

La prima Comunità energetica rinnovabile

Nel concreto, i cittadini, le imprese e le istituzioni locali potranno beneficiare di una riduzione significativa dei costi energetici, contribuendo allo stesso tempo alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico. I benefici sono, quindi, ambientali attraverso la produzione di energia pulita, risparmiando di tonnellate di CO2, e sociali poiché vanno ad incentivare l’associazionismo dei cittadini ed economico, sia per i soci produttori, sia per le aziende che per i privati cittadini.

Per il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, che ha perorato a lungo il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con Legacoop Calabria e Part Energy, azienda leader nella progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, subito dopo la sua approvazione aveva rimarcato la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo, sottolineando che oltre “a tutelare il futuro dell’ambiente , la realizzazione della comunità energetica garantirà un risparmio concreto per le famiglie e le imprese del territorio”.