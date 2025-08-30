HomeProvincia

Papasidero, sequestrate 500 piante di canapa indiana. Avrebbero portato a ricavi per 1 milione di euro

Sono due le piantagioni rinvenute dalla Polizia di Stato di Cosenza in località Tremoli, all’interno del Parco Nazionale - Riserva Naturale del Fiume Lao. Gli investigatori hanno sequestrato anche diversi utensili per la coltivazione. Effettuata una campionatura delle piante per gli esami di laboratorio

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PAPASIDERO (CS) – Due piantagioni di canapa indiana sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Cosenza nei giorni scorsi in località Tremoli, nel Comune di Papasidero, precisamente, all’interno del Parco Nazionale – Riserva Naturale del Fiume Lao. L’attività investigativa è partita grazie ad alcune segnalazioni giunte attraverso l’applicativo Youpol della Polizia di Stato.

In tutto 500 le piante presenti nei due appezzamenti di terreno adibiti per la coltura dello stupefacente, nascosta dalla folta vegetazione circostante. Non tutti gli arbusti però avevano le stesse dimensioni, in quanto il sole non riusciva a penetrare in modo uniforme: alcune piante superano i due metri di altezza, altre presentano un’altezza media di circa 170 cm, per un peso complessivo di oltre 100 kg. Unitamente alle piantagioni, gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato una pompa a scoppio di pescaggio dell’acqua, posta in prossimità di una vasca di raccolta acque alimentata dal fiume Lao, 100 metri circa di tubo in gomma trasparente srotolati lungo tutto il percorso fino ai due appezzamenti e vari utensili agricoli per la preparazione e pulizia del terreno.

Per consetire la coltivazione delle piante erano stati abbattuti diversi alberi i cui fusti sono stati accantonati lungo il perimetro delle colture medesime. Così sono state violate anche le norme in materia di tutela delle aree sottoposte a vincolo di riserva naturale.

La Polizia scientifica, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore D’Alessio, ha effettuato una campionatura delle due piantagioni su cui effettuare gli esami di laboratorio, mentre i restanti arbusti sono stati distrutti sul luogo tramite combustione. Lo stupefacente ricavato dalle piante, al termine del processo di essiccazione, sarebbe stato immesso sul mercato per un riscontro economico di circa un milione di euro.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rende: il Settembre Rendese omaggia Domenico Modugno, che 60 anni fa inaugurò la kermesse

Area Urbana
RENDE - Dal 17 al 27 settembre prossimi, la città di Rende, dalla parte nuova fino al centro storico, è pronta ad accogliere il...
Regionali Occhiuto vantaggio sondaggio

Regionali, Occhiuto vs Tridico. Il presidente dimissionario in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg/Masia

Calabria
CATANZARO - La sfida elettorale per la corsa alla presidenza della Regione Calabria è entrata ormai nel vivo. La vera sfida, è inutile nergarlo,...
Sequestro deposito illecito rifiuti

Deposito illecito di rifiuti nel centro urbano, sequestrata un’area di 380 metri quadri

Calabria
CROTONE - Una vasta area adibita a deposito illecito di rifiuti è stata scoperta e sequestrata negli scorsi giorni a Crotone. L'intervento della Stazione...
Verde Rende parchi urbani

Rende punta sul verde pubblico: priorità da tutelare e valorizzare. Se ne occuperà il...

Area Urbana
RENDE - Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, complice anche il periodo di commissariamento, il verde urbano di Rende ha vissuto una fase...
Pino Tursi prato Regione Calabria

Calabria al voto: per la prima volta una sfida tutta cosentina per la presidenza...

Calabria
COSENZA - Di Pino Tursi Prato - Tutto sembra tornare al suo posto. Roberto Occhiuto, con la sua mossa a sorpresa, dimettendosi da presidente e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37151Area Urbana22304Provincia19811Italia8011Sport3857Tirreno2921Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Regionali Occhiuto vantaggio sondaggio
Calabria

Regionali, Occhiuto vs Tridico. Il presidente dimissionario in netto vantaggio secondo...

CATANZARO - La sfida elettorale per la corsa alla presidenza della Regione Calabria è entrata ormai nel vivo. La vera sfida, è inutile nergarlo,...
Sequestro deposito illecito rifiuti
Calabria

Deposito illecito di rifiuti nel centro urbano, sequestrata un’area di 380...

CROTONE - Una vasta area adibita a deposito illecito di rifiuti è stata scoperta e sequestrata negli scorsi giorni a Crotone. L'intervento della Stazione...
Calabria

Sala giochi e scommesse chiusa dal Comune, il Tar la riapre:...

VIBO VALENTIA - Una sala giochi e scommesse di Vibo Valentia era stata chiusa dal Comune che ne aveva disposto la revoca della Scia...
Ionio

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra...
Area Urbana

Asp di Cosenza, Laghi denuncia la proposta di modifica dell’atto aziendale:...

CASTROVILLARI (CS)  - "Ferragosto, Natale, Capodanno. Periodi tipici in cui vengono varate leggi, adottati provvedimenti, promosse iniziative che si spera non stimolino più di...
Provincia

San Giovanni in Fiore, il treno della Sila in viaggio sul...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un suggestivo itinerario a bordo del celebre treno della Sila alla scoperta della figura storica e spirituale dell’abate...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA