Paola, vittoria al Ministero: «ok ai fondi residui del precedente dissesto economico»

PAOLA (CS) – “Importantissima vittoria dell’amministrazione comunale di Paola, guidata dal Sindaco Politano, che, lo scorso mese di settembre, si è recato a Roma, unitamente all’assessore al bilancio Pasquale Filella ed al Presidente del Consiglio Comunale, Mattia Marzullo, per incontrare i vertici del Ministero dell’interno al fine di concordare l’utilizzo delle residue somme avanzate dal precedente dissesto economico, nella disponibilità dell’Ente ma non utilizzabili”.

Sono le parole del sindaco di Paola Giovanni Politano, che prosegue: “Poter utilizzare questi fondi residui rappresenta una boccata d’ossigeno per le nostre casse e per tutta la Città”.

“Al Sant’Agostino, è dunque arrivata l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi per il pagamento dei debiti che non possono essere ripianati con fondi ordinari. Provvidenziale il risultato ottenuto, che arriva ad un passo prima dell’approvazione piano di riequilibrio. Gli sforzi che l’amministrazione Politano sta attuando per evitare un ulteriore dissesto del Comune sono molteplici e, con quanto pervenuto oggi da Roma, sempre più concreti, arrivando ad ottenere risultati significativi che, altre amministrazioni comunali, in precedenza, non erano riuscite a raggiungere.

“Sento in dovere di ringraziare, il Ministero dell’Interno, per la grande sensibilità e l’enorme disponibilità dimostrate verso la nostra Città e verso ogni cittadino”.