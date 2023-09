PAOLA (CS) – Un’incidente stradale si è verificato nella notte a Paola, nei pressi del tribunale e ha visto coinvolto un motorino ed un’autovettura. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e nel violento impatto è rimasto gravemente ferito un giovane di 18 anni, trasportato in gravi condizioni in ospedale. Secondo quanto si apprende, il 18enne si trova in prognosi riservata. Sull’incidente indaga la polizia di Paola che dovrà fare luce su quanto accaduto

- Pubblicità sky-