Paola, un progetto per riqualificare le aree ferroviarie dismesse. Accordo tra FS e Comune

PAOLA (CS) – FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, e il Comune di Paola hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie presenti nel territorio comunale che, grazie alle sinergie tra le parti, saranno restituite nei prossimi anni alla comunità locale. Il protocollo è stato sottoscritto da Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani e il Sindaco di Paola, Giovanni Politano.

L’accordo serve a definire congiuntamente la strategia per il potenziamento del sistema di scambio intermodale e per la trasformazione urbanistica degli asset di proprietà delle società del Gruppo FS, nell’ambito della stazione ferroviaria di Paola. L’intesa tiene conto degli ulteriori interventi programmati sul territorio comunale, in particolare, alla riconfigurazione e riqualificazione dell’intero ambito urbano per la realizzazione del Porto Turistico di Paola.

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Comune di Paola e FS Sistemi Urbani costituiscono un Tavolo Tecnico e Operativo che avrà il compito di attuare gli obiettivi strategici del Protocollo attraverso l’acquisizione di ogni informazione utile allo sviluppo delle attività, condividendo studi e analisi tecniche ed economiche utili allo sviluppo dei progetti di rigenerazione.