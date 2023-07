Paola: trasferimento Chirurgia, sit in alla Cittadella del ‘Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute’

PAOLA (CS) – La delegazione del Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute, composta da Francesca Branchicella, Robertino Serpa e Aldo Cupello, all’incontro con il Presidente della Regione Calabria, ha mantenuto la linea dura: “nessuno spostamento da Paola”.

“Già il 5 aprile 2023 – scrivono gli esponenti del Comitato – avevamo lanciato l’allarme che il polo chirurgico sarebbe stato spostato presso l’Ospedale di Cetraro. Dopo il nostro grido di preoccupazione, la smentita del sindaco di Paola che testualmente affermava: «Il Polo Chirurgico resterà all’Ospedale San Francesco di Paola. Quanto annunciato pubblicamente dai consiglieri regionali, Sabrina Mannarino e Pasqualina Straface, membri della commissione regionale sanità, va nella stessa direzione delle rassicurazioni che avevo personalmente ricevuto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto al termine di una fitta e proficua interlocuzione istituzionale”.

“Purtroppo non è così e mercoledì 19 luglio, sarà pubblicato il piano di riordino della rete ospedaliera nel quale è previsto lo spostamento della chirurgia da Paola verso Cetraro. Si è consumato uno scippo per l’incapacità di quanti, pur di non andare contro al Presidente della Regione, hanno chinato la testa e svenduto la storia, la tradizione di una comunità. Noi non siamo disponibili a chinare la testa ed il 19 luglio – conclude – andremo in Cittadella a protestare contro un provvedimento scellerato che non garantisce il diritto alla salute dei cittadini”.