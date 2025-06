Paola: tensione in Consiglio comunale, insulti e minacce a Graziano Di Natale

PAOLA – “Insulti e minacce di aggressione fisica hanno caratterizzato il dibattito durante l’ultimo Consiglio comunale di Paola, con le telecamere (combinazione) spente, quelle stesse che solitamente riprendono i lavori consiliari.”

La denuncia arriva direttamente dal consigliere comunale di minoranza del Partito Democratico, Graziano Di Natale, che, come si può sentire da un video, girato da uno smartphone, sarebbe stato minacciato da un rappresentante della maggioranza consiliare.

“Stai zitto!”, “Vergognati!” e “Ti fazz vir’ io!”

“Stai zitto!”, “Vergognati!” e “Ti fazz vir’ io!”, alcune delle frasi rivolte al consigliere del Pd. Oltre agli insulti, nel video si vede chiaramente come il consigliere comunale della maggioranza, mentre pronunciava le minacce, sia stato trattenuto da alcuni colleghi.

“È inammissibile che si arrivi a tanto” – ha scritto Di Natale sulla sua pagina social – “Spero vivamente che chi ha registrato, anche solo amatorialmente, il video trovi il coraggio di renderlo pubblico, affinché tutti possano vedere ciò che ho subito. Questo non è il modo di confrontarsi in un’istituzione democratica. Né, tantomeno, accetto lezioni da chi vuole interpretare il ruolo della ‘maestrina‘, bacchettando tutti senza alcun rispetto istituzionale. Chi ha vinto le elezioni governi senza nervosismi, e a chi come me le ha perse, sia consentito di esercitare liberamente il proprio ruolo.”