Paola si prepara a difendere l’ospedale: «domani protesteremo in Regione»

PAOLA (CS) – “Domani 19 luglio, alle ore 11:30, presso il piazzale San Francesco di Paola, della Cittadella Regionale, Germaneto (CZ), il Comitato popolare per la difesa del diritto alla salute ha organizzato un sit-in per difendere il diritto alla salute. La pubblicazione del piano di riordino della rete ospedaliera è un atto che lede il diritto alle cure di un’intero territorio, il tirreno cosentino, ma non solo.” Così scrive il Comitato popolare per la difesa del diritto alla salute che invita la cittadinanza all’adesione.

“Tra i promotori della battaglia civica, Graziano Di Natale, sempre attento alle problematiche del sistema sanitario del tirreno cosentino, e non solo. Domani sarà l’occasione per far sentire tutto il nostro disappunto a riguardo, un appuntamento fondamentale per un diritto come quello alla salute. Non è da sottovalutare l’adesione al comitato di stimate figure professionali in ambito sanitario e delle associazioni, tra le quali “Sulla strada di Melissa” di Parenti (CS).

Tutto ciò testimonia la volontà dei tanti cittadini liberi che attraverso la manifestazione di domani esprimono il loro dissenso a tale scellerato modo di gestire la sanità, nello specifico e più in particolare la scelta di trasferire i reparti dall’Ospedale di Paola ad altra struttura. Siamo contenti delle tante adesioni che abbiamo ricevuto, nello specifico da Paola partiranno due pullman ed uno dal Savuto. Partecipiamo tutti. Diamo un segnale di riscatto sociale – conclude il comitato – e facciamoci sentire da chi finora ha ignorato le istanze di un territorio da tutelare e sul quale investire”.