Paola, scontro tra due auto: il bilancio è di 3 feriti

PAOLA – Grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, attorno alle 22, pochi metri prima dell’ingresso della statale 18 a Paola, nel Cosentino. Due le auto coinvolte nel sinistro nello specifico sono una fiat Panda e una fiat Punto.

Ancora in corso d’accertamento le cause che hanno portato allo scontro, mentre il bilancio è di tre feriti. Sul posto accorsi i vigili del fuoco che si sono prodigati per liberare i feriti intrappolati nelle lamiere. Giunti sul luogo anche i carabinieri della Compagnia di Paola e il personale del 118.