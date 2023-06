Paola: partita la missione MoCRiS, studenti di Cariati hanno lanciato la sonda spaziale

PAOLA (CS) – Prima le operazioni di preparazione, poi il conto alla rovescia e infine il lancio. Grande emozione questa mattina a Paola, sul tirreno cosentino. Dall’area dello stadio Tarsitano, è stata lanciata una sonda spaziale che raggiungerà la stratosfera all’interno di un pallone aerostatico per portare a termine la missione MoCRiS (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere – Misurazione dei Raggi Cosmici nella Stratosfera).

Il Progetto denominato MoCRiS 2 è stato organizzato dal Liceo Scientifico di Cariati (Cs) ed è stata scelta la città di Paola per il lancio, che è stato già autorizzato da ENAC, ENAV e Aeronautica Militare.

Alla storica manifestazione – aperta alla cittadinanza – hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione comunale della città di Paola, guidata dal sindaco, Giovanni Politano, le autorità civili e militari, gli studenti che hanno contribuito al progetto. Emozione ed entusiasmo tra i ragazzi che, messe a punto le ultime operazioni, hanno fatto partire il countdown ed hanno lasciato salire al cielo il pallone aerostatico tra gli applausi.