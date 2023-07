Paola, oltre 500 persone in presidio davanti all’ospedale. Assente il sindaco

PAOLA (CS) – Oltre 500 persone si sono riunite davanti l’Ospedale San Francesco per dire ‘No’ al trasferimento del reparto di chirurgia e per reclamare il diritto alle cure. Soddisfazione è stata espressa dal Comitato per la difesa del Diritto alla Salute e dagli organizzatori. Presenti i parroci della Città rappresentati da don Antonio Adamo, presenti anche i Frati Minimi, Don Sergio Locane delegato alla Sanità per la Curia. Presenti i consiglieri comunali Renato Vilardi e Roberto Perrotta, l’Assessore Barbara Sciammarella.

“Sono intervenuti – affermano – Robertino Serpa in rappresentanza della Uil Sanità, Aldo Cupello coordinatore de La Migliore Calabria, Fabio Locane, Roberto Filippo – diversi operatori sanitari e cittadini comuni”.

Graziano Di Natale nel suo intervento ha annunciato: “Ora la protesta si sposterà alla sede dell’ASP di Cosenza perché è impensabile che i cittadini siano tenuti allo scuro sul futuro della struttura Ospedaliera di Paola”. Il Comitato ha stigmatizzato l’assenza del Sindaco di Paola e delle istituzioni locali.