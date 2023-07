Paola: nuovi interventi in zone nevralgiche, dal Rione Colonne alla riqualificazione del centro storico

PAOLA (CS) – “Prosegue alacremente la nostra azione di governo volta, anche, allo sviluppo urbanistico, alla riqualificazione e rigenerazione urbana, alla crescita in generale della città di Paola. Di concerto con gli uffici preposti e con il responsabile del primo settore, Ing. Fabio Pavone – che ringraziamo – abbiamo affidato lo sviluppo di una serie di progetti esecutivi, secondo il sotto indirizzo politico-amministrativo, del fondo progettazione, che saranno pronti per fine anno“.

È l’annuncio dell’amministrazione comunale della città di Paola, guidata dal sindaco, Giovanni Politano. “Si tratta di interventi importantissimi in zone nevralgiche di Paola. La nostra amministrazione ha avviato le procedure regolarmente, concludendole nei termini consentiti dalla legge con gare pubbliche e affidamenti consentiti dal codice degli appalti. Tra questi, la riqualificazione urbana di Rione Colonne e località sottopromintesta per favorire aggregazione e socializzazione”.

Sistema idrico, problema atavico

“Altro intervento fruibile ed in linea con le linee regionali – sottolinea la maggioranza – è l’efficientamento e potenziamento del sistema idrico integrato grazie al quale per la prima volta gettiamo le basi per porre rimedio ad un problema atavico della città fornendo uno progetto corredato da studi specialistici sulla base del quale porremo in procedura di gara. In ottica di potenziamento dell’attratività turistica – inoltre – ecco i lavori di riqualificazione del centro storico con l’adeguamento funzionale dei servizi”.

La maggioranza entra nel merito delle grandi opere pubbliche che ribadiamo abbiamo affidato il servizio di progettazione esecutiva e contiamo per fine anno di esporre alla città i progetti esecutivi da qui a breve: “La riqualificazione di Sottopromintesta interesserà il Parco Mediterraneo che vogliamo rigenerare una volta per sempre. Sul riqualificazione del centro storico – invece – il progetto prevede il rilancio dell’area. Si tratta del primo passo per la realizzazione della ZTL, uno degli obiettivi – neanche tanto nascosti – al centro dell’agenda politica”. La Maggioranza Politano conclude annunciando svolta storica: “Sulla rete idrica svilupperemo un Project financing. Le gare che si sono tenute con le passate amministrazioni per il semplice servizio idrico sono andate deserte. È nostra volontà invece stilare un vero e proprio progetto con piano di ammortamento almeno decennale. Ecco come – conclude la nota – portiamo Paola nel futuro con progetto efficienti, sostenibili e all’avanguardia”.