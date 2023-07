Paola, l’Ordine dei Minimi lancia l’allarme: truffe su reliquie di San Francesco

PAOLA (CS) – L’ordine dei minimi del Santuario di Paola ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per lanciare l’allarme in merito ad alcune truffe sul web, relative alla vendita di reliquie di San Francesco e presentate come vere ed autentiche. Sarebbero stati messi in vendita su noti siti di e-commerce persino i frammenti del mantello del Santo patrono della Calabria. Ovviamente le reliquie di San Francesco non sono in vendita e l’ordine mette in guardia: “Diffidate assolutamente sono truffe ai danni delle vostre tasche e soprattutto della fede”.

- Pubblicità sky-