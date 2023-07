Paola, l’ira del sindaco per l’ospedale declassato: «Occhiuto rispetti gli impegni presi»

punto della situazione sull’ importante tema del presidio ospedaliero San Francesco di Paola. La riunione operativa é stata indetta dal Sindaco Politano di seguito alla presa visione di alcuni documenti preliminari presentati in data odierna presso la Cittadella Regionale”. Così scrive in una nota il Comune di Paola, dopo la notizia che PAOLA- “L’amministrazione Comunale di Paola guidata dal Sindaco Giovanni Politano, si è riunita questo pomeriggio – in via d’urgenza – per fare ildi Paola. La riunione operativa é stata indetta dal Sindaco Politano di seguito alla presa visione di alcuni documenti preliminari presentati in data odierna presso la Cittadella Regionale”. Così scrive in una nota il, dopo la notizia che l’ospedale di Paola perderà l’area di chirurgia.

“Tali documenti, utilizzati anche da certa stampa, paventerebbero un depotenziamento della struttura ospedaliera paolana che diventerebbe semplice stabilimento Sanitario. Al tal proposito, la maggioranza di governo, senza rinnegare l’atteggiamento istituzionale tenuto sino ad ora nei confronti degli enti sovracomunali, fa presente – con grande fermezza – che da ora in poi, se dovessero venir meno gli impegni assunti dal Governatore Roberto Occhiuto nei precedenti incontri – tutti connotati da elementi rassicurativi volti al potenziamento del nosocomio San Francesco di Paola – non esiterà a porre in essere tutte le iniziative politiche, amministrative e giudiziarie volte ad ottenere la più ampia tutela della salute dei cittadini paolani e di tutto il comprensorio di riferimento.

Il concetto espresso di mettere insieme rete ospedaliere e strutture così concepito, sguarnirebbe palesemente l’intero basso tirreno cosentino. Piú che la presentazione, aspettiamo con ansia i contenuti degli allegati del decreto, auspicando di ritrovare tra gli altri i posti di rianimazione-terapia intensiva, propedeutici al mantenimento di posti letto nel reparto di chirurgia, in aggiunta ai posti letto previsti nel reparto di oncologia con punti di elettrofisiologia con previsioni di attività emodinamica, nonché alla qualifica tecnica denominata Dea di livello 1 in riferimento al nostro Pronto Soccorso, come ripetetutamente garantito dal Presidente Occhiuto anche nel precedente incontro tenutosi in data 11 luglio in Cittadella Regionale”.