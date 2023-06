Paola, le radici nelle fognature creano ‘gravi danni’. Alberi tagliati alla Marina

PAOLA- “Mentre proseguono spediti i lavori di restyling della pavimentazione della Marina di Paola – nell’ambito del progetto Il Borgo di San Francesco – è emerso che gli apparati radicali degli alberi presenti hanno recato gravi danni ai sottoservizi, ostruendo i canali di scolo delle acque bianche, causando l’otturazione e la rottura della rete fognaria (FOTO).

Pertanto è stato necessario realizzare – con somma urgenza, mediante una variazione rispetto al progetto iniziale – un nuovo tratto di fognatura e contestualmente adeguare il sistema di raccolta delle acque bianche”.

È quanto rende noto l’amministrazione comunale della città di Paola guidata dal sindaco, Giovanni Politano, in una nota stampa che così prosegue: “Si è – inoltre – resa necessaria la rimozione di molte radici superficiali dei pini presenti. Questa situazione ha creato uno stato di pericolo per la sicurezza e per la pubblica e privata incolumità, che ha reso necessario l’emissione di apposita ordinanza per il taglio degli alberi”.

L’amministrazione comunale rassicura: “Stiano tranquilli i paolani. Le piante tagliate saranno sostituite con numero pari o superiore, che andranno a migliorare l’area dal punto di vista della qualità urbana, ambientale e della sicurezza. Presto avremo un nuovo rivestimento stradale per la Marina quale zona nevralgica della citta’ e gli arbusti”.

La maggioranza sottolinea inoltre: “I lavori per la nuova pavimentazione della marina hanno permesso di avere un primo quadro situazionale. Siamo pronti grazie anche all’impegno degli uffici, coadiuvati dall’Ing. Fabio Iaccino – che ringraziamo – a monitorare eventuali allacci abusivi, a prevenire possibili fonti di inquinamento e a contrastare ogni fenomeno che possa causare qualsiasi forma di contaminazione ambientale”. L’esecutivo conclude: “Siamo sostenitori del verde pubblico. Siamo impegnati in prima linea per sostenere la qualità ambientale mettendo – sempre e comunque – al primo posto la sicurezza. Andiamo avanti per una città sempre più bella e moderna”.