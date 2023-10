Paola, ecco il progetto per riqualificare la piazza della stazione e un tratto di lungomare

PAOLA- “Consegnati i lavori per rigenerazione e riqualificazione piazza della stazione con realizzazione della porta verso il mare e tratto di lungomare fino alla foce del fiume San Francesco“. L’annuncio arriva dal Comune di Paola.

“L’aggiudicazione dell’ennesimo appalto – mediante procedura di gara pubblica e trasparente tramite fondi dall’Unione Europea NextGenerationEU, del PNRR – rilancia il Restyling definitivo del nuovo lungomare cittadino che verrà. È bello vedere sorgere tanti cantieri, perché stiamo dando forma alla nostra visione di sviluppo della città, – prosegue la nota – ricordando che al nostro insediamento non vi era né alcun tecnico incaricato né alcun progetto redatto e tantomeno approvato chi sostiene il contrario ci smentisca con fatti e documenti.

“Partono pertanto i lavori per un secondo progetto di rigenerazione urbana, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, fortemente voluto dalla maggioranza Politano. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro dell’assessore con delega ai lavori pubblici, Maria Pia Serranò ed il responsabile del primo settore, Ing. Fabio Pavone, senza dimenticare quanti negli anni hanno reso possibile tutto ciò.

Cosa prevede il progetto

“L’opera – sottolinea la forza di governo – prevede tra l’altro il rifacimento totale della pavimentazione e della pubblica illuminazione. Nell’ambito dei lavori verrà installata anche una vela raffigurante l’effigie di San Francesco di Paola e del suo mantello ricordando il miracolo dell’attraversamento dello stretto di Messina, che siamo sicuri diventerà una nuova attrazione turistica religiosa non solo per iil nostro lungomare ma per la nostra città”, prosegue la maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Politano.

“Tutti gli appalti conclusi che trasformeranno il lungomare di Paola sono stati espletati nel pieno rispetto delle vigenti normative. Saremo intransigenti verso chi cerca di distorcere la verità dei fatti con strumentalizzazioni ed illazioni di parte che rasentano la diffamazione, proprio perché si parla di ingenti investimenti pubblici che hanno come unico obiettivo lo sviluppo della nostra città e il benessere dei nostri cittadini.

Le nostre procedure vengono affidate seguendo iter burocratici perfettamente in linea con il codice degli appalti ed i dettami rigorosi del PNRR. Inoltre – conclude la maggioranza – abbiamo seguito tutte le direttive fornite da ANAC, sulla gestione da parte di centrale di committenza qualificata da lei indicata. Ci sono tutte le autorizzazioni possibili, e, a dirla tutta, per normativa, le autorizzazioni non devono essere indicate, ma sono disponibili presso l’ufficio tecnico e facilmente riscontrabili per chiunque ne volesse prendere visione, come indicato appunto dalla cartellonistica apposta nei pressi dei cantieri”.