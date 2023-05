Paola, dopo i danni all’auto del sindaco vandalizzato un asilo nido comunale

Ignoti hanno vandalizzato nella notte l’asilo nido comunale a Paola, inaugurato di recente. Un escalation criminale nella città di San Francesco che lascia sgomenti dopo le minacce e i danneggiamenti all’auto del sindaco, Giovanni Politano, nei giorni scorsi. PAOLA (CS) –inaugurato di recente. Un escalation criminale nella città di San Francesco che lascia sgomenti dopo le, Giovanni Politano, nei giorni scorsi.

“Si tratta di un gesto insensato che condanniamo con fermezza – dichiara in una nota l’amministrazione comunale. – Gli episodi sporadici ma da non sottovalutare – di vandalismo e di violenza impongono una seria riflessione. Una comunità sana e attiva come quella Paolana non può fare i conti con accaduti simili”.

Esprime amarezza l’amministrazione comunale della città di Paola in una nota stampa che così prosegue: “Siamo prontamente intervenuti, grazie al consigliere comunale Sandra Serpa e all’ing. Fabio Iaccino, all’Ing. Fabio Pavone che hanno costatato i danni. Ovviamente – sottolinea – auspischiamo che le forze dell’ordine – prontamente intervenute sul posto – possano fare luce sulla vicenda che non può esser etichettata come una semplice bravata. Si tratta – invece – di un atto grave perpetrato ai danni del mondo della scuola”.

La maggioranza del sindaco di Paola, Giovanni Politano conclude: “A tutte quelle persone che fanno parte della sfera del nido comunale, alle maestre, a tutto il personale dell’asilo nido, ai bambini e alla bambine, alle famiglie paolane la promessa di porre rimedio ai danni subiti nel minor tempo possibile e di riconsegnare alla città un edificio più bello e sicuro. La scuola, i bambini e l’istruzione prima di tutto”.