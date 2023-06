Paola, depuratori più efficienti con l’intelligenza artificiale. Politano: «sistema pioneristico»

PAOLA – Nell’ottica della tutela dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, abbiamo affidato i lavori – a breve inizieranno – per l’efficientamento dei depuratori grazie alla tecnologia IoT e all’intelligenza artificiale. Si tratta di una svolta nella gestione dei rifiuti idrici, grazie all’introduzione di un innovativo sistema di monitoraggio e gestione della rete di raccolta dei reflui e del depuratore. Questo sistema all’avanguardia, sviluppato dalla FB Engineering srl, sfrutta l’intelligenza artificiale e le tecnologie IoT per garantire una raccolta e trattamento efficiente e intelligente dei reflui urbani”. È l’annuncio dell’amministrazione comunale della città di Paola, guidata dal sindaco Giovanni Politano dinnanzi ad un risultato importantissimo che proietta la città del Santo tra le prime realtà calabrese ad utilizzare simili innovazioni.

“L’adozione di questo sistema pionieristico – sottolinea la maggioranza di governo – offre numerosi vantaggi che si riflettono positivamente sull’ambiente, sull’economia locale e sui costi di gestione. Di seguito elenchiamo i principali benefici derivanti dall’impiego di questa soluzione:

Benefici per l’ambiente. Il sistema di monitoraggio e gestione basato sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie IoT permette di migliorare l’operatività del depuratore e della rete di raccolta dei reflui. Grazie a un costante controllo dei componenti e all’analisi dei dati in tempo reale, è possibile ottimizzare il processo di depurazione e adattarlo alle condizioni ambientali specifiche. Ciò si traduce in una maggiore efficienza nella rimozione degli inquinanti e una migliore qualità delle acque di balneazione, salvaguardando l’ecosistema marino e promuovendo la sostenibilità ambientale;

Benefici per l’economia basata sul turismo. La qualità delle acque di balneazione è un fattore determinante per l’attrattività di una località turistica. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie IoT, il Comune di Paola sarà in grado di garantire acque pulite e sicure per i bagnanti, rafforzando così l’immagine turistica della zona. Ciò contribuirà a incrementare l’afflusso di turisti, a stimolare l’economia locale e a creare opportunità di lavoro nel settore turistico;

Benefici economici per l’ente. L’introduzione di questo innovativo sistema comporta notevoli risparmi sui costi di gestione. Grazie al monitoraggio in tempo reale e alla capacità predittiva dell’intelligenza artificiale, è possibile prevenire guasti e malfunzionamenti, intervenendo tempestivamente per evitare costose interruzioni del servizio. Inoltre, l’ottimizzazione del processo di depurazione consentirà una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei costi operativi.

Questi risparmi economici permetteranno all’ente di destinare maggiori risorse a ulteriori investimenti e miglioramenti per la comunità“. La maggioranza Politano rende noto inoltre: “Siamo fieri di essere all’avanguardia nella gestione delle risorse idriche, unendo tecnologia e sostenibilità per garantire un futuro migliore. Questo sistema di monitoraggio e gestione intelligente, rappresenta – conclude – un modello di eccellenza per altri comuni e altre località costiere che desiderano adottare soluzioni all’avanguardia. Ringriamo gli uffici, in particolar modo il responsabile del secondo settore, Ing. Fabio Iaccino. Ecco come proiettiamo Paola nel futuro tutelando l’ambiente”.