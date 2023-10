Paola, controlli nelle scuole: denunciati due giovani per possesso di droga

COSENZA – Nella giornata di ieri, personale in servizio presso il Commissariato di Polizia di Paola coadiuvato da unità cinofile antidroga della Questura di Vibo Valentia, ha effettuato un servizio di prevenzione, predisposto dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, nei pressi di un Istituto scolastico del comprensorio cittadino, con serrati controlli all’edificio dell’Istituto e nelle sue immediate vicinanze per contrastare il pericoloso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole.

I controlli hanno avuto esito positivo con il rinvenimento di un pacchetto di sigarette con all’interno della sostanza stupefacente del tipo marijuana, del quale un ragazzo aveva tentato di disfarsi per eludere il controllo degli Agenti operanti, nonché un involucro di carta con all’interno la stessa sostanza gettato a terra da un altro giovane. Durante detti controlli, all’interno di una classe, occultata dietro ad un termosifone è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente della stessa natura. In relazione a quanto sopra, entrambi i giovani venivano denunciati in stato di libertà ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.