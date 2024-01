Pan di Spagna di Dipignano: è il più buono del mondo. Alto come un panettone, soffice e fatto a mano

DIPIGANO (CS) – Il Pan di Spagna di Dipignano, premiato pochi giorni fa anche dalla prestigiosa guida culinaria e turistica Atalas come il più buono al mondo ed è annoverato tra i prodotti tipici della tradizione culinaria Calabrese. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali lo aveva già inserito nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della regione Calabria (PAT).

Nella recensione che premia il Pan di Spagna di Dipignano come il più buono scrive l‘altante culinario online : “è un dolce profumato che viene preparato nel comune alle porte di Cosenza fin dal XIX secolo. Questa torta morbidissima è alta quasi quanto il panettone, nonostante sia preparata senza lievito: la sua sofficità deriva dalla vigorosa miscelazione manuale degli ingredienti per un lungo periodo di tempo. Si differenzia dal normale pan di Spagna per l’altezza e la morbidezza ottenute proprio grazie alla lunga preparazione manuale.

Pan di Spagna di Dipignano: rigorosamente fatto a mano

Solo uova, zucchero e farina. L’impasto viene cotto in uno stampo rialzato esclusivamente nel forno a legna e lo si può mangiar semplice o farcito come torta di compleanno. Si differenzia, rispetto ai pan di spagna tradizionali, proprio per le particolari caratteristiche organolettiche derivanti dall’utilizzo di ingredienti naturali. Le uova vengono montate accuratamente a mano e per lungo tempo. L’altezza di questo buonissimo Pan di Spagna pare sia dovuto proprio a quest’ultimo procedimento.

Le tecniche di lavorazione

Vengono poi montati gli albumi a neve, si aggiunge lo zucchero, i tuorli ed infine la farina senza alcun utilizzo di lievito. Il tutto viene impastato e lavorato manualmente per diverso tempo. Il composto amalgamato si versa in una teglia con bordi molto alti, unta con un pò di burro o grassi vegetali per dolci. Infine infornato a temperatura di 180°C dove resta per circa 2 ore. Il risultato è eccezionale: un dolce alto, morbidissimo e dal sapore unico.