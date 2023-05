Paludi, lupi uccidono bovini in un’azienda agricola. AIC «oltre al danno, la beffa»

PALUDI (CS) – Continuano gli attacchi dei lupi alle aziende agricole del territorio. Dopo la piaga dei cinghiali che ha messo a dura prova la sopravvivenza degli insediamenti agricoli ora si registrano sempre più numerose aggressioni agli animali da parte dei lupi. A segnalare l’ultimo episodio ai danni di un’azienda agricola di Paludi che ha subito in poco tempo l’uccisione di 4 vitelli e di una bovina adulta, è il centro assistenza agricola dell’AIC – Associazione italiana coltivatori – di Cosenza. L’azienda agricola in contrada Pizzuti ha subito negli ultimi tempi l’uccisione dei vitelli e della bovina, trovata esamine proprio questa mattina nel recinto della proprietà.

AIC Cosenza si è già attivata attraverso la sua struttura per risarcire l’azienda del danno economico subito ma denuncia la difficoltà degli allevatori che «oltre al danno delle aggressioni da parte dei lupi – dichiarano i responsabili provinciali – subiscono anche la beffa di dover smaltire le carcasse degli esemplari uccisi. Nessuno risarcisce gli allevatori perchè non si trovano in area protetta e poi però li si costringe a sostenere le spese per lo smaltimento degli animali uccisi».