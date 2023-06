Palio del Principe di Bisignano, tutto pronto per la Giostra Cavalleresca: ecco i nomi dei cavalieri

BISIGNANO (CS) – Ritorna il Palio del Principe di Bisignano la suggestiva storica manifestazione. L’evento vedrà sfidarsi gli otto rioni delle città (che rappresentano i rispettivi quartieri) nella Giostra Cavalleresca, che si terrà il prossimo 25 giugno, dove i cavalieri disputeranno la sfida nel campo del Palio, già allestito con le torri.

I cavalieri del Palio di Bisignano 2023

Ogni anno a Bisignano i rioni di Piano, Piazza, San Simone, Giudecca, Santa Croce, San Pietro, San Zaccaria e Cittadella Coscinale si contendono il drappo del palio, simbolo di gloria e di onore. Il Centro Studi Il Palio ha reso noto il programma e i nomi dei cavalieri che rappresenteranno i rispettivi quartieri:

Claudio Amodio detto “Puffo” per il rione Piano, Mauro De Luca detto “Aquila” per il rione Santa Croce, Carmine Bisignano detto “Cavallo” per il rione Piazza, Antonio Belsito detto “Cassano” per il rione San Simone, Enrico Maria Perrone detto “Fulmine” per il rione Giudecca, Pierpaolo Turco detto “Ulisse” per il rione San Pietro, Luca Amodio detto “Puffo Junior” per il rione San Zaccaria e Roberto Vitiritti detto “Brigante” per il rione Cittadella Coscinale.

Tra questi spicca il nome di Claudio Amodio, il “Puffo”, campione indiscusso del Palio, che dopo aver lasciato il rione Santa Croce ha deciso di tornare a gareggiare con Piano.

Il “Puffo” è il cavaliere più vincente della storia del palio, con dodici vittorie in attivo, di cui sette con il rione Piano.