CASTROVILLARI (CS) – Argentina, Bulgaria, Colombia, Costarica, Ecuador, Polonia, Sud Africa, Italia; questi i gruppi che prenderanno parte alla 37sima Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino in programma a Piazza Municipio nel comune di Castrovillari dal 18 al 23 agosto. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F. con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, sponsorizzata da Gas Pollino e patrocinata da Regione Calabria, Provincia di Cosenza, inserita nel brand “Castrovillari Città Festival” e supportata da sponsor privati.

Una manifestazione storica e Folklorica a carattere Internazionale che si svolge ogni anno a Castrovillari nel mese di agosto da oramai 33 anni e che trasforma la città del Pollino e tutto il territorio, in ambasciatori di messaggi di pace, fratellanza e unione tra i diversi popoli del mondo.

“Una vera e propria finestra sul mondo”

L’Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino – ha spiegato il direttore artistico, Antonio Notaro – è un momento di in cui ogni Paese del Mondo, ogni cultura, ogni gruppo con le proprie usanze, tradizioni, i suoi valori e i suoi principi, suoni, giochi, scene di vita quotidiana quasi dimenticate, si incontrano qui a Castrovillari miscelandosi alle nostre radici in un’esplosione di colori, profumi, lingue e religioni diverse, armonizzandosi in un unico abbraccio. Una vera e propria finestra sul Mondo, in un evento – ha proseguito – curato nei minimi particolari, il cui fine è…incontri e conoscenza dei Popoli, dove il folklore, s’intreccia con la cultura e l’espressività, valorizzando tutto ciò che gli uomini e donne hanno saputo tramandare nei secoli con amore e dedizione, consapevoli del ruolo che hanno le proprie radici e la propria identità, importanti per capire storia e consuetudini, come spirito e temperamento di ogni popolo”.

L’Italia è rappresentata dal gruppo ospitante la kermesse, ovvero, il Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari”, direzione artistica di Antonio Notaro. Il folklore a Castrovillari nasce nel 1929 per merito del compianto Dott. Aldo Schettini il quale avvertì già da allora l’esigenza di conservare e tramandare la cultura e le tradizioni della propria terra attraverso canti, balli e rappresentazioni di teatro popolare. Nel gennaio del 1984 viene costituita l’Associazione Culturale Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari” i cui elementi, succedutesi nel corso degli anni, portano avanti con impegno ed abnegazione il pensiero dell’amatissimo e compianto Direttore Aldo Schettini.

Estate Internazionale Del Folklore e Del Parco Del Pollino

La bellezza e l’originalità dei costumi, ricchi di colori, ricami, e naturalmente la vivacità e la briosità dei canti e dei balli, hanno contribuito col passare del tempo all’affermazione del gruppo in Italia e all’ estero partecipando ai più importanti festival internazionali del folklore tra i quali ricordiamo: Portugalete (Spagna), Gannat e Biarritz (Francia), Zakopane (Polonia), Vigodna (Slovacchia), Bull-Baden (Germania), Berna (Svizzera), Corfù (Grecia).

Nel 1986 il gruppo si è recato in Messico in occasione dei mondiali di calcio, nel 1992 e 1994 a Santa Fe in Argentina; nel 1997 in Giappone a Nagoya alla fiera campionaria dei prodotti tipici calabresi. Nel 2015 ha rappresentato la Calabria all’Expo di Milano e ha partecipato al 51° Festival Internazionale del Folklore di Chateau-Gombert (Marsiglia). Nel 2016, il Gruppo, ha partecipato all’Aulona Folk Festival” in Albania, nel 2017 alla Kiel Woche in Germania, nel 2018 al Festival Internazionale di Bistrita in Romania, nel 2019 ha partecipato ai festeggiamenti del Columbus Day nel New Jersey (Stati Uniti).